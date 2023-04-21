Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов

В Испании из-за засухи пострадали около 60 процентов сельскохозяйственных угодий. В итоге страна потеряла несколько миллионов гектаров зерновых посевов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету La Razon.

Исходя из отчета испанской Ассоциации фермеров и животноводов (COAG), на фоне жаркой погоды непригодными в Испании оказались более 3,5 миллиона гектаров посевов зерновых культур. Больше всего пострадали провинции Андалусия, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия, часть районов Арагона, Каталонии и Кастилии и Леона. Там урожай пшеницы и ячменя был почти полностью потерян.

В COAG отметили, что из-за отсутствия осадков упал уровень воды в водохранилище Гвадалквивир. В итоге для полива осталось 12 процентов от привычного объема воды. В результате неурожай привел к подорожанию некоторых продовольственных товаров в магазинах.