США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

Министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле - зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах. О смене тактики рассказал агентству Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс, передает Day.Az.

По его словам, существует оперативная группа, которая с помощью секретной тактики выявляет частных лиц и компании, скрывающих активы богатых россиян. При этом он отметил, что Вашингтон старается ограничить возможности состоятельных россиян и их компаний скрывать свои деньги. Какие именно компании-посредники и частные лица попадут под новую волну проверок, сотрудник Минюста не уточнил.

Помимо этого, следователи внимательно изучат способы использования криптовалюты для маскировки транзакций, которые на самом деле могут быть адресованы олигархам и компаниям, находящимся под санкциями.