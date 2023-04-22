Меган Маркл пропустит коронацию Карла III
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет присутствовать на церемонии коронации короля Великобритании Карла III из-за подхода монаршей семьи к расизму. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, Карл III, носивший в марте 2021 года титул принца Уэльского, выражал сожаление из-за того, что Маркл пришлось столкнуться с расизмом при общении с королевской семьей.
Маркл поблагодарила Карла III и согласилась с тем, что ремарки были сделаны членами королевской семьи без злого умысла. В частности, речь шла о цвете кожи будущего ребенка Маркл и принца Гарри.
Согласно источнику газеты, в королевском окружении подчеркнули, что переписка между Карлом III и Меган Маркл прошла в "теплом тоне", но не привела к "снижению напряженности" между сторонами.
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