В Газиантепе пострадавшим от землетрясения предоставят сельские дома

Сельские дома будут предоставлены выжившим после землетрясения в Турции во время праздника Курбан-байрам в районе Нурдаги провинции Газиантеп, пишет Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что в селе Белпынар продолжаются работы по благоустройству 14 домов для пострадавших от землетрясения. Вскоре они будут завершены и переданы людям.

Всего в селе 35 семей, которые в настоящее время живут в палатках и контейнерах. Новые дома - одноэтажные площадью 127 квадратных метров, с тремя комнатами, вокруг каждого дома - сад.

Кроме того, в Белпынаре строят мечеть, школу и детскую площадку.

Один из жителей села сообщил газете, что боится заходить в свой старый и поврежденный дом, и добавил, что 14 домов недостаточно для всех жителей разрушенного села.

"Мы начали процесс строительства 13 400 из 143 000 сельских домов, которые мы построим в зоне землетрясения с генеральным управлением строительных работ. В результате наземных изысканий на участках, признанных подходящими, начаты строительные работы", - сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум.

Дома были спроектированы пяти различных типов в соответствии с потребностями региона с учетом условий проживания.