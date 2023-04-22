Китай заподозрили в подготовке к американским санкциям

В течение последних пяти месяцев центральный банк Китая увеличивал свои золотые резервы, одновременно сокращая свои запасы американских облигаций. Об этом сообщает газета The Epoch Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что с сентября 2019 по октябрь 2022 года золотые резервы КНР оставались неизменными. Однако с ноября 2022 года по март этого года Китай закупил 3,86 миллиона унций (около 120 тонн) золота. Как подчеркивает ET, в настоящее время золотой запас страны стал шестым по величине в мире. Одновременно с этим Китай распродает облигации американского госдолга. По состоянию на конец января 2023 года Пекин владел американскими облигациями на сумму 859,4 миллиардов долларов.

По мнению экспертов, подобные действия приняты в преддверии будущих санкций, которые могут быть введены против страны, как это произошло с Россией. В частности, власти опасаются возможного исключения из глобальной платежной системы в долларах США.