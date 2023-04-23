В Германии обнаружили зависимость от Китая

Немецкий продовольственный рынок в значительной степени зависит от торговли с Китаем, 19 апреля сообщила Федерация немецкой пищевой промышленности, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Специальное исследование, которое проводилось совместно с консалтинговой фирмой PwC, показало, что в наибольшей степени немецкий продовольственный рынок зависит от торговли с Китаем в секторе замороженных продуктов и консервов.

Эксперты утверждают, что если торговля с Китаем нарушится, то продажи замороженных продуктов и консервов в Германии могут сократиться на 50%.

Ассортимент продуктов из мяса и рыбы может в этом случае сократиться на 25%. Кроме того, исследователи отмечают, что в Китае выращиваются овощные и фруктовые составляющие такого продукта, как кетчуп.

Эксперты приводят пример с минтаем, который доставляется в Китай и уже там перерабатывается для последующего производства рыбных палочек. Китай также является одним из главных мест, где перерабатываются овечьи кишки для производства колбас.

Металлическая упаковка, в том числе консервные банки, также либо непосредственно производится в Китае, либо ее производство сильно зависит от поставок из Китая алюминия и олова.