Сильное землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии в море Банда. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Землетрясение зафиксировано в 8:23 по времени UTC в 319 км к востоку от населенного пункта Катобу и 340 к северо-западу к Амбону. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.