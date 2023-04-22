https://news.day.az/world/1557890.html Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Индонезии в море Банда. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Землетрясение зафиксировано в 8:23 по времени UTC в 319 км к востоку от населенного пункта Катобу и 340 к северо-западу к Амбону. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре