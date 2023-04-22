Западу нужно ужесточить подход к Армении

Западным странам необходимо ужесточить подход к некоторым бывшим советским сателлитам, включая Армению, которая помогает России обходить экономические санкции Запада.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье авторитетного британского издания The Telegraph.

Как отметил автор, страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), выступают в качестве транзитных пунктов, через которые проходят материалы и технологии для производства оружия.

"Самая абсурдная ситуация связана с Арменией, чей 13-процентный экономический рост всего за 12 месяцев делает ее кандидатом на третье место по темпам роста экономики в мире", - говорится в статье.

Более того, как отметил автор, экспорт из Германии в Армению в 2022 году увеличился со 178 миллионов евро до 505 миллионов евро.

"И это только из одной страны ЕС. Экспорт из Армении в ЕС за те же двенадцать месяцев удвоился с 753 миллионов евро до 1,3 миллиарда евро. При населении этой страны в менее три миллиона человек и ВВП на душу населения, составляющем менее десятой части этого показателя, приходящегося на среднестатистического британца, это невероятные цифры. Но они реальны", - говорится в статье.

"Есть некоторые свидетельства, что эта ситуация, которая продолжается двенадцать месяцев, скоро прекратится. В начале марта двое американских граждан были арестованы за то, что в обход санкций США продавали России сложное авиационное оборудование через третьи страны, включая Армению", - отметил автор.

Ранее в статье в New York Times сообщалось, что был зафиксирован всплеск реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Как отметил автор, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих решающее значение для производства оружия.

"В одном из документов, отмеченных печатью Бюро промышленности и безопасности США, говорится, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию", - отмечается в статье.

Более того три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о характере признаков попыток обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.