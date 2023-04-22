На юге Франции около 2 тысяч человек выйдут на протест

Около двух тысяч активистов во Франции 22 апреля проведут демонстрацию против строительства новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр в департаменте Тарн на юге страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К акциям протеста в эти выходные призвала Ассоциация защиты окружающей среды. Власти уже запланировали усиленные меры "для обеспечения общественного порядка", отмечает телеканал.

Как ожидается, в мероприятии примут участие от 1,5 до 2 тыс. человек. За порядком будут следить 800 жандармов и полицейских. В полиции считают, что из этого количества демонстрантов, для которых в городе Саикс был разбит лагерь, от 150 до 200 человек "могут иметь намерение применить насилие".

Участок автомагистрали стоимостью €500 млн должен связать Кастр (Тарн) с Верфей (Верхняя Гаронна), то есть автомагистраль A68, расположенную к востоку от Тулузы, с кольцевой дорогой Кастра к 2025 году. Проект обосновывают необходимостью уменьшить заторы на дорогах вокруг этих двух городов, а также сделать их более безопасными. При этом защитники окружающей среды критикуют его, так как считают строительство этой дороги бесполезным и разрушительным для окружающей среды.