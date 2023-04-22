Армия Судана объявила о начале эвакуации иностранных дипломатов

Армия Судана заявила в субботу, что координирует усилия по эвакуации дипломатов из США, Великобритании, Китая и Франции из страны на военных самолетах, поскольку в столице продолжаются боевые действия, в том числе в ее главном аэропорту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Associated Press, военные заявили, что командующий армией генерал Абдель Фаттах Бурхан обращался к лидерам различных стран с просьбой о безопасной эвакуации их граждан и дипломатов из Судана.

Абдель Фаттах Бурхан сказал, что некоторые дипломаты из Саудовской Аравии уже были эвакуированы из главного морского порта страны на Красном море - Порт-Судана, и доставлены воздушным транспортом в королевство. Он сказал, что дипломаты Иордании вскоре будут эвакуированы таким же образом.

Отметим, уже несколько дней в Судане продолжаются столкновения, в результате которых погибли более 400 человек. В связи с закрытием главного международного аэропорта Судана иностранные страны проинструктировали своих граждан оставаться в безопасных убежищах до тех пор, пока не будет плана эвакуации.