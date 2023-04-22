https://news.day.az/world/1557944.html Мощный ураган в Мьянме - есть погибшие - ВИДЕО
Мощный ураган в Мьянме - есть погибшие - ВИДЕО
Мощный ураган в кварталах Тада Оо и Аунг Мьин Коне в городе Лейуэй в Мьянме привел к гибели восьми человек, еще 109 получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным бирманского издания, в результате урагана были разрушены 232 здания. Спасательные работы продолжаются.
При этом дневные температуры высокие по всей стране, в центральных регионах - до +44°C.
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