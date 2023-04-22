В Европарламенте призвали готовиться к «масштабным санкциям» против Китая

Глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер заявил, что ЕС должен ввести "масштабные санкции" против Китая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ЕС должен быть готов к введению масштабных санкций в случае нападения Китая на Тайвань, заблаговременно и убедительно уведомив об этом [китайскую сторону]. Это было бы наилучшей опцией для предотвращения эскалации", - заявил политик.

Политик заявил, что экономическая зависимость от Китая не должна быть поводом для смягчения политики, напомнив, что до начала СВО зависимость от российских энергоресурсов подавалась как причина воздерживаться от применения радикальных мер. Вебер призвал страны ЕС "перестать сосредотачивать внимание на мегамагните Китая" и создать зону свободной торговли с участием демократий, в том числе, Бразилии.

При этом лидер ЕНП раскритиковал лидера Франции за призыв увеличить независимость от США и назвал "катастрофой" его поездку в Китай.

"Многие государства Центральной и Восточной Европы сейчас сближаются с Вашингтоном, потому что считают Берлин и Париж ненадежными. <..>Сегодня успешная стратегия в отношении Китая возможна только в координации с США. ЕС не может в настоящее время противодействовать Китаю в одиночку ни политически, ни в военном плане", - подчеркнул Вебер.