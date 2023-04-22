ВС Турции нейтрализовали террориста на севере Сирии и Ирака
ВС Турции нейтрализовали 21 террориста на севере Сирии и Ирака за последние четыре дня. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время визита в провинцию Кайсери, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Глава Минобороны отметил, что турецкие военные продолжают решительную борьбу с террористами.
По словам министра, Турция по одному продолжит разрушать все препятствия, которые возникают на пути развития Турции.
"Турецкие военнослужащие продолжают уничтожать террористов на севере Ирака и Сирии... Военнослужащие нейтрализовали трех террористов в районе Зап. Таким образом, за последние 4 дня нейтрализован 21 террорист. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность наших границ и нашего народа", - отметил Акар.
Глава Минобороны отметил, что Турция приложила все усилия для удовлетворения основных потребностей Вооруженных Сил.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре