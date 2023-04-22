https://news.day.az/world/1558005.html У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Индонезии.
Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 191 км к юго-западу от города Париаман, где проживают 92,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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