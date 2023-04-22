У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Индонезии.

Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 191 км к юго-западу от города Париаман, где проживают 92,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.