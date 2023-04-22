В Греции распуcтили парламент

Парламент Греции распущен в субботу указом президента Греции Катерины Сакелларопулу в связи с парламентскими выборами 21 мая.

Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По традиции указ президента о роспуске парламента и назначении выборов на 21 мая был вывешен вечером руководителем охраны высшего законодательного органа бригадным генералом Фотисом Дуицисом на специальной доске объявлений у двери восточного входа в парламент.

В указе также отмечается, что новый состав парламента, который изберут по итогам выборов 21 мая, будет созван 1 июня, когда состоится приведение к присяге новых депутатов, а 2 июня новый парламент изберет своего председателя.