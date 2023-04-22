Правительство США впервые ограничит парниковые выбросы электростанций

Администрация президента США Джо Байдена намерена по предложению Агентства по охране окружающей среды (EPA) США впервые объявить об ограничениях на вредные выбросы для электростанций.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, новые меры предусматривают обязательство для почти всех угольных и газовых электростанций США к 2040 году свести к минимуму выбросы СО2 и других парниковых газов. Это правило будет распространяться и на новые электростанции.

Проект EPA содержит альтернативный вариант соблюдения ограничений в виде налаживания на электростанциях систем улавливания СО2, однако ввиду дороговизны этой технологии предлагается придерживаться цели по сокращению выбросов. Газовым электростанциям агентство предлагает перейти на зеленый водород, не выделяющий СО2.

В 2021 году Байден вернул страну в Парижское соглашение по климату, из которого в 2020 году ее вывел бывший глава государства Дональд Трамп. Байден также подтвердил намерение США достичь цели сокращения выбросов парниковых газов на 50-52% к 2030 году по сравнению с показателем 2005 года.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. Страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия.

В настоящее время многие климатологи предполагают, что эта цель не будет достигнута, так как для этого человечеству придется уменьшить уровень выбросов до нуля или даже начать изымать углекислый газ из атмосферы. Для реализации подобных планов еще с 1996 года строятся специальные предприятия, способные изымать CO2 из атмосферы и превращать его в полезные вещества или долговечные горные породы.