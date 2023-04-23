Чавушоглу обсудил вопрос эвакуации граждан Турции из Судана

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с заместителем министра иностранных дел Судана Али ас-Садиком ситуацию в Судане и вопрос эвакуации граждан Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно заявлению министерства, Чавушоглу провел телефонные переговоры с ас-Садыком.

Стороны обсудили ситуацию в Судане и вопрос эвакуации турецких граждан из этой страны.