https://news.day.az/world/1558013.html Чавушоглу обсудил вопрос эвакуации граждан Турции из Судана
Чавушоглу обсудил вопрос эвакуации граждан Турции из Судана
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с заместителем министра иностранных дел Судана Али ас-Садиком ситуацию в Судане и вопрос эвакуации граждан Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно заявлению министерства, Чавушоглу провел телефонные переговоры с ас-Садыком.
Стороны обсудили ситуацию в Судане и вопрос эвакуации турецких граждан из этой страны.
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