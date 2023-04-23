Еще одно сильное землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Индонезии.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 171 км к юго-западу от города Париаман, где проживают 92,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.