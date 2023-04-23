Турция эвакуирует своих граждан из Судана

Посольство Турции в Хартуме объявило, что граждане Турции, которые желают вернуться домой из-за столкновений между армией и Силами быстрого реагирования в Судане, будут эвакуированы завтра, 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В заявлении посольства говорится: "В результате оценок безопасности, сделанных в свете продолжающихся конфликтов на всей территории Судана, принято решение об эвакуации наших граждан через третью страну завтра (воскресенье, 23 апреля) по суше".

"Вопрос обеспечения безопасной эвакуации наших граждан из Судана был вынесен на повестку дня нашим президентом и министром иностранных дел в переговорах со своими суданскими коллегами и на встречах с некоторыми третьими странами. Проведены необходимые приготовления в координации с нашим посольством в Хартуме и министерством иностранных дел", - сообщает посольство Турции в Хартуме.

В заявлении отмечается, что граждане третьих стран, которые запросили помощь в этом вопросе, также включены в план эвакуации.