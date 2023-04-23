Джонсона обвинили в оскорблении подчиненных

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оскорблял своих подчиненных и называл себя в их присутствии "фюрером".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет издание The Times.

В материале приводится отрывок из книги "Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри", написанной Энтони Селдоном и Рэймондом Ньюэллом. "Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, который принимает решения", - цитируют авторы слова британского экс-премьера.

Помимо этого, согласно Ньюэллу и Селдону, Джонсон нецензурно выражался о критиках внутри Консервативной партии, а также грубо отзывался о бывшем редакторе издания The Sunday Times Эмме Такер.