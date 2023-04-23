Теракт в Мали

- есть погибшие и десятки пострадавших

В Мали произошел тройной теракт. В результате атаки в городе Севаре погибли по меньшей мере девять человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, более 60 человек получили ранения. Также в результате теракта разрушено около 20 зданий.

Спикер губернатора Якуба Майга подчеркнул, что все жертвы и раненые - гражданские лица.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.