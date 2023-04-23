https://news.day.az/world/1558018.html Теракт в Мали - есть погибшие и десятки пострадавших
Теракт в Мали - есть погибшие и десятки пострадавших
В Мали произошел тройной теракт. В результате атаки в городе Севаре погибли по меньшей мере девять человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, более 60 человек получили ранения. Также в результате теракта разрушено около 20 зданий.
Спикер губернатора Якуба Майга подчеркнул, что все жертвы и раненые - гражданские лица.
Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.
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