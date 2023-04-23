В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Элазыг произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Ула, очаг залегал на глубине семи километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.