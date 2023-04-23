https://news.day.az/world/1558035.html Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки
Страны G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки
Страны Группы семи (G7) решительное поддерживают полную реализацию, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшихся 22-23 апреля в Миядзаки переговоров министров по вопросам сельского хозяйства объединения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Министры также заявили о готовности G7 оказать поддержку Киеву в области восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, включая ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты, а также в сфере предоставления украинским фермерам финансового обеспечения.
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