В этой стране начнут продажу оружия с технологией распознавания лиц

Компания Biofire Tech из штата Колорадо начала принимать заказы на "умный" пистолет с технологией распознавания лиц, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пистолет Biofire также можно активировать не только с помощью лица, но и с использованием датчика отпечатков пальцев. Эти функции предназначены для того, чтобы оружием пользовались только авторизованные пользователи и его не смогли использовать дети.

По заявлению компании, первые готовые к использованию версии 9-мм пистолета могут быть отправлены клиентам, оформившим предзаказ, уже в четвертом квартале этого года, а типовая модель за $1499 возможно выйдет в продажу во втором квартале 2024 года.

Отмечается, что прототип пистолета дважды не смог выстрелить при демонстрации корреспонденту агентства.