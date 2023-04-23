Меган Маркл призвала СМИ прекратить «изнурительный цирк»

Супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл раскритиковала журналистов из-за публикаций о том, что обмен письмами с королем Великобритании Карлом III сыграл определенную роль в ее решении не ехать на официальную церемонию коронации монарха. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о переписке, в которой стороны обсуждали интервью Маркл телеведущей Опре Уинфри и ее обвинения в расизме в адрес королевской семьи. "Герцогиня Сассекская живет своей жизнью в настоящем, не думая о переписке двухлетней давности о разговорах, которые были четыре года назад", - заявил представитель актрисы.

Он также призвал СМИ прекратить "изнуряющий цирк, который они одни создают".