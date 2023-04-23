Воздушное пространство Судана закрыли

Из-за боестолкновений в Судане между армией страны и военизированным формированием "Сила быстрого реагирования" было принято решение закрыть воздушное пространство над государством на срок до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Хартума, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Управление гражданской авиации направило бюллетень для пилотов (NOTAM) о продлении закрытия воздушного пространства Судана до 30 апреля", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в соцсети.

Отметим, что боестолкновения ведутся, в том числе, с использованием тяжелой артиллерии. Это усложняет задачу посольств по вывозу своих граждан из Судана.