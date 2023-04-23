В Турции перевернулся микроавтобус

На трассе Коджаэли в Турции перевернулся служебный микроавтобус, пострадали 13 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пассажиры направлялись из Орду в Стамбул на праздник.

Согласно полученной информации, служебный микроавтобус 54 AHG 365 марки Volkswagen перевернулся на трассе ТЕМ.

После этого автомобиль врезался в дерево на обочине дороги и остановился. В результате аварии пассажиры застряли в машине. На место происшествия было направлено много спасательных, медицинских и транспортных бригад из Коджаэли и Сакарьи.

Пассажиры были спасены благодаря вмешательству спасателей и переданы медикам. После оказания первой помощи 13 пострадавших были госпитализированы.

Начато расследование.