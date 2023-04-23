Ситуация с терроризмом в Афганистане представляет угрозу Европе, Азии и США

Афганистан стал серьезным координационным центром для террористической группировки "Исламское государство", планирующая атаки по всей Европе и Азии, а также против Соединенных Штатов.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на секретную документацию Пентагона и американской разведки, предположительно, утекшую в соцсети.

В публикации говорится, что с момента, как президент США Джо Байден вывел американские войска из Афганистана, ситуация в этой стране стала представлять угрозу безопасности. В документах отмечается, что экстремисты планировали теракты рядом с посольствами, церквями, бизнес-центрами, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре. Кроме этого террористы собирались похитить иракских дипломатов в Бельгии или Франции для освобождения 4 тыс. заключенных боевиков.