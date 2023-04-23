Студенты сорвали выступление Хаменеи - ВИДЕО
Обнародовано видео недавней встречи студентов с аятоллой Хаменеи в штабе тегеранского руководства. В соцсетях охарактеризовали эту встречу напряженной, передает Day.Az со ссылкой на BBC.
Напомним, что несколько дней назад состоялась встреча Хаменеи с группой студентов и активистов студенческих организаций. На видео несколько студентов протестуют против Хаменеи.
В своем выступлении Хаменеи говорит студентам, что "управлять страной сложно", но один из студентов в первых рядах прервав его речь, возразил ему: "Пока вы слушаете людей... вы говорите о прозрачности... но каждый день с людьми случается что-то плохое".
В продолжении этого видео Хаменеи говорит: "Время вышло...", но аудитория начала шуметь и его предложение остается незаконченным. Когда Хаменеи хотел продолжить свою речь, то опять столкнулся с протестом студентов. После чего Хаменеи повысил тон, но даже и это не помогло ему закончить речь.
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