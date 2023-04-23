Автомобиль врезался в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции

Водитель легкового автомобиля врезался в толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел вечером в субботу в коммуне Берк (округ Монтрей-сюр-Мер). По словам прокурора, за рулем автомобиля находился 76-летний водитель. Он потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа. В результате ДТП 11 человек пострадали, в критическом состоянии находятся четыре женщины.

"У водителя отрицательный результат на алкоголь и наркотики, он получил легкие травмы после вмешательства свидетеля", - уточнил прокурор.

Фестиваль воздушных змеев в приморском курортном городе Берк-сюр-Мер проходит ежегодно, его посещают сотни тысяч зрителей со всего мира, говорится в заметке.