https://news.day.az/world/1558065.html Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана атаковали конвой, который организовало посольство Франции для эвакуации граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление Вооруженных сил Судана приводит местный телеканал Al Arabiya.
Около здания диппредставительства между спецназом и конвоем произошла перестрелка. Телеканал Al Hadath со ссылкой на суданскую армию сообщает о пострадавшем французе - он получил ранения.
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