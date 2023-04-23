Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана атаковали конвой, который организовало посольство Франции для эвакуации граждан. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление Вооруженных сил Судана приводит местный телеканал Al Arabiya.

Около здания диппредставительства между спецназом и конвоем произошла перестрелка. Телеканал Al Hadath со ссылкой на суданскую армию сообщает о пострадавшем французе - он получил ранения.