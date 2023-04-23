Британский разведчик убил своего ребенка

Разведчик секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) убил собственного ребенка, вернувшись с задания в лагере джихадистов в Пакистане. Как передает Day.Az, об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки.

Согласно этим данным, МИ-6 направила своего сотрудника в Вазиристан, горный регион на северо-западе Пакистана, что на границе с Афганистаном. Он должен был внедриться в лагерь боевиков. Там он вынужден был мыть и хоронить изуродованные тела талибов, стал свидетелем обезглавливания семьи, подозреваемой в шпионаже на Соединенные Штаты, также его заставляли держать в руках отсеченную голову ребенка.

Мужчина вернулся в Великобританию в состоянии огромного стресса - ему было трудно говорить, он раздражался и злился без какой-либо причины и испытывал страдания от воспоминаний. В материалах разведки говорится о том, что спустя некоторое время он убил своего ребенка, нанеся ему многочисленные ранения.

Отмечается, что перед отправкой в Пакистан в личном деле шпиона упоминалась его высокая эмоциональная нестабильность, подверженность риску сильного шока и психологических травм. Также разведке было известно, что он подвергался в детстве сексуальному насилию, имел судимость в молодости, а также перенес нервный срыв.

После убийства ребенка мужчина был арестован, он находится в психиатрической лечебнице. По словам его адвоката, британская разведывательная служба просто использовала психически нестабильного человека.