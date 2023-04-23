Парламент Швеции поддержал отправку военных в Судан

Риксдаг (парламент Швеции) поддержал в воскресенье предложение правительства об отправке военных в Судан для помощи в организации эвакуации сотрудников посольства и других подданных королевства. За это решение проголосовали все партии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кабинет может направить максимум 400 военных, они помогут в вывозе шведских и иностранных граждан. Миссия будет проводиться совместно с другими государствами и международными организациями.

В Судане могут находиться около 100 шведов.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в совете. 15 апреля начались столкновения между двумя упомянутыми структурами возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме. По данным министерства здравоохранения, с начала боев в стране погибли свыше 600 человек. При этом Комитет врачей Судана проинформировал, что жертвами конфликта стали более 200 мирных жителей, свыше 1 тыс. пострадали, более 3,3 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.