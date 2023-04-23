В Турции отмечают День национального суверенитета и детей

В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Этот день совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре.

В честь столетия основания высшего законодательного органа страны в здании парламента прошла праздничная церемония.

Спикер парламента Мустафа Шентоп возложил венок к памятнику основателя Турецкой Республики - Мустафы Кемаля Ататюрка в здании парламента.

Затем прозвучал гимн Турецкой Республики, парламентарии почтили память Ататюрка минутой молчания.

Ежегодно по случаю знаменательной даты по всей Турции проводятся торжественные церемонии, в рамках которых на стадионах, площадях улицах страны организовываются мероприятия с участием детей.

По завещанию Ататюрка, который заявлял, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время оставляют свои места детям.