В Турции отмечают День национального суверенитета и детей
В Турции есть особый праздник, посвященный детям, который отмечается ежегодно 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Этот день совпадает с началом работы первого созыва Великого национального собрания (парламент) в 1920 году в Анкаре.
В честь столетия основания высшего законодательного органа страны в здании парламента прошла праздничная церемония.
Спикер парламента Мустафа Шентоп возложил венок к памятнику основателя Турецкой Республики - Мустафы Кемаля Ататюрка в здании парламента.
Затем прозвучал гимн Турецкой Республики, парламентарии почтили память Ататюрка минутой молчания.
Ежегодно по случаю знаменательной даты по всей Турции проводятся торжественные церемонии, в рамках которых на стадионах, площадях улицах страны организовываются мероприятия с участием детей.
По завещанию Ататюрка, который заявлял, что будущее нации закладывается в подрастающем поколении, в этот день взрослые на время оставляют свои места детям.
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