Экоактивисты попытались сорвать Венский марафон

Активисты природоохранного движения Letzte Generation попытались сорвать проведение Венского марафона, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, протест был прерван сотрудниками полиции. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung.

"Мы не можем бездействовать, пока те, кто находятся в правительстве, угрожают нашей общественной безопасности. Коллапс мирового климата непосредственно ведет к социальному коллапсу", - отмечается в сообщении экоактивистов, опубликованном на странице австрийского отделения организации в Twitter.

По информации газеты, два активиста движения в оранжевых светоотражающих жилетах попытались приклеить себя к асфальту в районе стартовой площадки марафона. Стражи порядка опознали еще двух радикальных экологов вблизи старта и задержали их до начала акции протеста, сообщает издание.