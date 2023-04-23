Эрдоган о производстве танков Алтай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии передачи нового отечественного танка "Алтай" вооруженным силам страны для испытаний, состоявшейся на базе Министерства национальной обороны "Арифийе", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент Эрдоган отметил, что военные инженеры много лет упорно работали, чтобы удовлетворить спрос на тяжелую технику и наземные транспортные средства. По словам президента эта работа проделана за счет внутренних и национальных средств.

"Сегодня мы производим целую серию бронетехники и самоходных дальнобойных пушек. Национальный танк Алтай имеет среди них свое особое место. Он намного отличается от прототипа, который был представлен 10 лет назад. Это современный танк, превосходящий многие существующие аналоги и конкурирующая с самыми лучшими их них. Танк Алтай создан в синтезе передовых технологий и инноваций", - сказал президент.

Президент Эрдоган продолжил свое выступление следующими словами: "Если в 2022 году мы работали над 62 военными проектами, то в этом году на исполнении находятся более 750 проектов. Турецкое оружие занимает свое достойное место на мировом рынке. Продукция нашей военной промышленности экспортируется в десятки стран, в том числе страны НАТО".

Отметив, что сегодня отечественный танк передается в распоряжение ВС Турции, Эрдоган добавил, что после завершения тестов начнется серийное производство.