Бывший бизнесмен признан фаворитом на пост президента США

Почти 70% республиканцев продолжают поддерживать экс-президента США Дональда Трампа, несмотря на его обвинения. Результаты опроса в воскресенье, 23 апреля, привел телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.

В исследовании приняли участие 1000 американских избирателей. Так, 68% республиканцев считают Трампа единственным достойным кандидатом, полагая, что все обвинения в его стороны политизированы. Против выдвижения на выборы его кандидатуры проголосовали 26% сторонников партии.

На вопрос, кого избиратели выбрали бы, если праймериз Республиканской партии проводились сейчас, то 46% проголосовали бы за Трампа, 31% - за губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Лишь 6% поддержали бы бывшего вице-президента Майка Пенса.

Что касается сторонников обеих партий, то больше половины (52%) считают, что обвинения Трампу предъявлены обоснованно. Противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных.

Примечательно, что 60% респондентов отметили, что ему не следует выдвигаться на второй срок. При этом против переизбрания Джо Байдена выступают 70%. Причиной этому чаще всего называют состояние здоровья нынешнего президента.