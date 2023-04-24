https://news.day.az/world/1558170.html Дерзкое нападение на тюрьму в Судане
Дерзкое нападение на тюрьму в Судане
Группа неизвестных совершила в воскресенье нападение на старейшую суданскую тюрьму Кобар в Хартуме. Как сообщил телеканал Al Hadath, многим заключенным удалось сбежать, передает Day.Az со ссылкой на EADaily.
Ранее вблизи пенитенциарного учреждения вспыхнули столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. В тюрьме Кобар отбывают наказание свергнутый президент Судана Омар аль-Башир и многие функционеры его режима. По сведениям Al Hadath, все политзаключенные остаются под стражей.
В ночь на воскресенье аналогичным образом часть заключенных сбежала из тюрьмы Соба, расположенной к югу от Хартума.
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