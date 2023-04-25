В Судане часть заключенных сбежала после нападения на тюрьму Кобар

Группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в столице Судана Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным журналистов, из старейшей тюрьмы удалось сбежать многим заключенным. При этом политические заключенные, включая свергнутого президента Судана Омар аль-Башира, остаются под стражей. Также говорится, что рядом с тюрьмой произошло столкновение армии и спецназа.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, заявляя о захвате воинских частей.