ЕС сравнили с червяком

Стремление Евросоюза повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом. В политическом плане ЕС "карлик", а в военном - "червяк", жестко раскритиковал немецкий журнал Focus политику блока, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий", - подчеркнуло издание.

Журналисты также указали, что Евросоюз играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен себя защитить. Поэтому, как считает издание, Европа не сможет оказать никакого серьезного дипломатического влияния на международные процессы.

"В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны", - говорится в статье.