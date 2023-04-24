ЕС изменит курс по отношению к Китаю

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на встрече в Люксембурге в понедельник заявление посла Китая во Франции Лу Шае о неполном суверенитете постсоветских государств. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург. Он пообещал, что на саммите в июне Евросоюз "проведет переоценку и перекалибровку отношений с Китаем". Его заявление транслировала внешнеполитическая служба Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заявления китайского посла о суверенитете и существовании государств, которые раньше были частями Советского Союза, - эту тему мы будем обсуждать в рамках китайской проблемы, - сказал Боррель. - Совет ЕС будет обсуждать вопросы Китая в рамках подготовки к саммиту ЕС в июне, на котором будет проведена переоценка и перекалибровка наших отношений с Китаем".