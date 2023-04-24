Большинство граждан США против основных фаворитов президентской гонки

Многие жители США не хотят видеть на президентских выборах 2024 года как действующего главу государства Джо Байдена, так и его предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru. По опросу NBC, 60% американцев не желают возвращения экс-главы Белого дома в Овальный кабинет, из-них около 30% являются сторонниками Республиканской партии.

Как отмечается, 70% респондентов придерживаются схожего мнения в отношении Байдена, среди них 51% демократов. Что касается причин, то в случае Трампа большинство указывает на судебное разбирательство против политика в штате Нью-Йорк, а против действующего президента, по мнению опрошенных, в основном играет его возраст.

При этом, согласно исследованию, Байден и его предшественник остаются основными кандидатами в своих партиях, несмотря на отношение к их участию в выборах со стороны американцев.