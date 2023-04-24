Экоактивисты перекрыли движение в центре Берлина

Активисты экологического движения Letzte Generation 24 апреля заблокировали несколько улиц в центре Берлина, о чем сообщили в своих соцсетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, несколько человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, на улице Гарденберг-штрассе и рядом с Колонной Победы. В результате образовались огромные пробки. Целью акции является привлечение внимания к проблеме глобального потепления.

"Мы не приемлем, что это правительство не соблюдает нашу Конституцию. Мы не будем больше соглашаться с тем, что у правительства нет плана, как можно остановить разрушение источника нашего существования. Мы сейчас оказываем сопротивление!" - говорится в заявлении Letzte Generation.