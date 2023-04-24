Банк Credit Suisse завершил квартал с прибылью

По итогам первых трех месяцев текущего года швейцарский банк Credit Suisse (CS) сумел получить прибыль в размере 12,8 млрд франков. Это произошло во многом благодаря списанию долговых обязательств на фоне слияния кредитной организации с UBS, сообщается в ежеквартальной отчетности CS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, руководству CS удалось прервать череду убыточных кварталов. Для сравнения, по итогам последнего квартала в 2022 году банк понес убыток на 1,4 млрд франков, а годом ранее - на 273 млрд франков, поясняется в пресс-релизе кредитной организации.

Однако слияние с UBS позволило кредитной организации списать стоимость всех облигаций AT1 на общую сумму около 15 млрд швейцарских франков. Без учета данного фактора банк бы понес убыток в размере 1,3 млрд франков, а его выручка упала на 40%, до 2,7 млрд франков, уточняется в документе.

6 апреля правительство Швейцарии лишило правление банка Credit Suisse премий на $66,3 млн после слияния с UBS. Данные выплаты причитались топ-менеджерам кредитной организации за 2022 год. Мера властей республики затронет в общей сложности около 1000 сотрудников второго по объемам капитализации банка страны.