https://news.day.az/world/1558305.html Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Авианосец Shandong ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находится примерно в 120 морских милях к юго-востоку от Тайваня.
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вооруженные силы обнаружили авианосец Shandong ВМС НОАК в западной части Тихого океана примерно в 120 морских милях к юго-востоку от мыса Элуанби. Ожидается, что авианосец пройдет через наши юго-восточные воды. Мы внимательно наблюдаем за их действиями и ответим соответственно", - указывается в заявлении.
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