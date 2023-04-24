Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец

Авианосец Shandong ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находится примерно в 120 морских милях к юго-востоку от Тайваня.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы обнаружили авианосец Shandong ВМС НОАК в западной части Тихого океана примерно в 120 морских милях к юго-востоку от мыса Элуанби. Ожидается, что авианосец пройдет через наши юго-восточные воды. Мы внимательно наблюдаем за их действиями и ответим соответственно", - указывается в заявлении.