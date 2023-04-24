Принца Гарри посадят в десяти рядах от Уильяма на коронации Карла III

Принц Гарри будет сидеть в десяти рядах от других высокопоставленных членов королевской семьи на коронации своего отца. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королевский инсайдер рассказал журналистам, где будет сидеть принц Гарри во время торжественной церемонии коронации Карла III. По словам источника, герцога Сассекского планируют посадить в десяти рядах от его брата Уильяма и других высокопоставленных членов королевской семьи. Инсайдер отметил, что такое решение может показаться оскорбительным для младшего сына короля, но на самом деле такая рассадка сыграет на руку принцу Гарри, который планирует покинуть торжество сразу после официальной части.

"Он не хочет проводить много времени рядом с ними. Гарри приезжает, потому что его отец хочет, чтобы он был там", - добавил инсайдер.