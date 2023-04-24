Франция закрыла посольство в Судане

МИД Франции объявил, что посольство страны в Судане будет закрыто до дальнейших распоряжений и пока будет работать из Парижа, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Дипмиссия больше не будет пунктом для сбора желающих покинуть Хартум, говорится в коммюнике министерства.

"Франция предпринимает усилия для содействия прекращению огня и возобновлению процесса политического перехода в Судане. (...) Она призывает все стороны прекратить боевые действия, предоставить доступ гуманитарной помощи, не подвергать опасности гражданское население и вернуться на путь политического диалога", - заявляют в Париже.

В воскресенье Париж начал эвакуацию из Судана французов, включая дипломатический персонал, а также граждан других европейских стран и государств-партнеров Франции.

Le Figaro со ссылкой на МИД сообщил, что за сутки усилиями Франции из Судана вывезено в Джибути по воздушному мосту около 400 граждан Франции и других государств.