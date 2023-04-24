Литва считает необходимым ускорить проект синхронизации электросетей с Европой

Успешное тестирование работы электросетей Литвы в автономном режиме является веским аргументом в пользу ускорения проекта синхронизации энергосистем стран Балтии с Европой и отказа от участия в единой энергосистеме Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Об этом в понедельник заявил журналистам министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"От Латвии и Эстонии у нас нет сигналов, что они не хотели бы синхронизироваться, но им необходимы дополнительные технические аргументы. Наши испытания в изолированном режиме как раз таким аргументом и являются", - сказал он.

Оператор системы электросетей Литвы Litgrid провел в субботу тестирование работы национальной электроэнергетической сети в режиме, изолированном от единой энергосистемы БРЭЛЛ. В течение 10 часов тестирования Литва отключилась от соединений с Латвией, Беларусью и Калининградской областью России и работала автономно за счет своих электростанций. Как отмечает Минэнерго, потребители каких-то изменений не почувствовали.