Большинство опрошенных британцев поддержали сохранение монархии

Большинство британцев выступают за сохранение в стране института монархии. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического опроса, который был проведен компанией YouGov, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исследование показало, что статус-кво поддерживают 58% респондентов, а 26% считают, что вместо короля или королевы во главе государства должен стоять народно избранный лидер. 16% не определились со своим мнением по этому вопросу. Результаты традиционно сильно отличаются среди различных возрастных групп. Так, среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет наименьшая поддержка монархии (32%), а среди тех, кому за 65 лет, - наиболее высокая (78%).

Одновременно британцы почти всех возрастов сходятся в том, что король Карл III находится в отрыве от того, как живут простые британцы. Подобным образом думают 45% опрошенных (59% среди самых молодых). 45% полагают, что он понимает проблемы простого человека.

При этом хотя большинство опрошенных полагают, что монархия стоит тех денег, которые на нее тратятся (54% против 32%), большинство британцев - 58% - не интересуются жизнью королевской семьи. Следят за всеми перипетиями их быта 42% опрошенных. Опять же показатели меняются ровно на противоположные, когда речь идет о британцах старше 65 лет.

Всего в опросе, который проводился с 14 по 17 апреля, приняли участие 4,6 тыс. взрослых британцев. Его результаты были распространены за 12 дней до церемонии коронации 74-летнего Карла III. Она состоится в присутствии 2 тыс. человек в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая, через восемь месяцев после смерти Елизаветы II (1926-2022). Приглашение посетить мероприятие, в частности, получили лидеры Бельгии, Венгрии, Ирландии, Испании, Монако, Франции, руководители Евросоюза и новый первый министр Шотландии Хамза Юсаф, придерживающийся республиканских взглядов.