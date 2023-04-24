В США запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

В преддверии выборов президента США, которые намечены на 2024 год, республиканцы запускают сайт для проверки достоверности слов главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ресурс решили создать в Национальном комитете Республиканской партии (НКРП). Утверждается, что на нем слова, произнесенные Байденом, можно будет проверить в режиме реального времени. Республиканцы ожидают, что этот портал станет самым нелюбимым сайтом президента.

"НКРП продолжит привлекать Байдена к ответственности за его ложь, и в ноябре 2024 года американский народ тоже это сделает", - заявили в комитете, подчеркнув, что американский лидер "не только создавал кризис за кризисом, но и врал об ущербе, который нанес стране".

В материале уточняется, что запуск сайта связан с тем, что Байден, как ожидается, на этой неделе объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.